Napoli, rivoluzione in porta dal prossimo anno: i nomi sul taccuino! (Di lunedì 9 maggio 2022) Napoli che, già qualificato e con nulla più da chiedere al campionato, pensa già alla prossima stagione e ad eventuali rinforzi7cessioni per la prossima annata. Oltre ad Insigne, partiranno quasi sicuramente Ghoulam, Malcuit ed anche molto probabilmente Ospina che, insieme alla cessione di Meret, svuoterebbero totalmente il pacchetto portieri azzurro. Ospina Meret Secondo quanto riportato da Il Mattino, Giuntoli si starebbe già muovendo per qualche nome importante: fari puntati su Maximiano dello Sporting Lisbona, e dalla Serie A occhi su Vicario, Musso e Skorupski. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022)che, già qualificato e con nulla più da chiedere al campionato, pensa già alla prossima stagione e ad eventuali rinforzi7cessioni per la prossima annata. Oltre ad Insigne, partirquasi sicuramente Ghoulam, Malcuit ed anche molto probabilmente Ospina che, insieme alla cessione di Meret, svuoterebbero totalmente il pacchetto portieri azzurro. Ospina Meret Secondo quanto rito da Il Mattino, Giuntoli si starebbe già muovendo per qualche nome imnte: fari puntati su Maximiano dello Sporting Lisbona, e dalla Serie A occhi su Vicario, Musso e Skorupski.

Advertising

capuanogio : #Napoli pronto a una rivoluzione tra i pali: non resteranno né #Ospina né #Meret, la decisione è presa. I partenope… - pccpla : RT @capuanogio: #Napoli pronto a una rivoluzione tra i pali: non resteranno né #Ospina né #Meret, la decisione è presa. I partenopei guarda… - _SiGonfiaLaRete : Il futuro in mediana tra addii e conferme: due nomi dal mercato - Diego31883 : RT @capuanogio: #Napoli pronto a una rivoluzione tra i pali: non resteranno né #Ospina né #Meret, la decisione è presa. I partenopei guarda… - Paroladeltifoso : Mercato Napoli, rivoluzione per la porta: ecco i dettagli -