Milano, "commissioni troppo alte su buoni pasto". Protesta di alcuni ristoratori: c'è chi fa sconti ai clienti che non usano i ticket

alcuni esercenti milanesi Protestano contro le società che emettono i buoni pasto: lamentano la trattenuta di percentuali troppo alte, sempre più difficili da sostenere ora che lo smart working ha aumentato la quota di lavoratori che pranza a casa. Oggi le aziende dei ticket trattengono una cifra tra il 10 e il 20% del potenziale incasso, si legge sull'edizione milanese del Corriere: una perdita economica rilevante per il ristoratore. E gli incassi sono ritardati, dai 30 giorni in su. A questo bisogna aggiungere il canone per il pos. Il proprietario del ristorante Globe Bruno Marsico ha raccontato di aver deciso di "non cedere al ricatto" e di aver offerto uno sconto del 7% a chi non usa i ticket perché "così non conviene a nessuno".

