Mascherine, Pregliasco: “In autunno possibile ritorno obbligo in certi casi” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – In autunno, quando è prevedibile un nuovo aumento dei casi di Covid-19, “magari bisognerà fare qualche restrizione” ed “è possibile che si debba reintrodurre l’obbligo di mascherina in qualche caso”. Lo prospetta il virologo Fabrizio Pregliasco, che a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 ha ribadito i suoi calcoli: se è realistica la previsione degli Usa, che per la stagione autunno-inverno si aspettano oltre 100 milioni di casi Covid per le sottovarianti di Omicron, rapportando il dato alla popolazione italiana si può ipotizzare che “in autunno ci sarà un’ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani. Lo dico perché sarà utile saperlo prima per esser preparati”, precisa il docente dell’università Statale di Milano. Quanto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – In, quando è prevedibile un nuovo aumento deidi Covid-19, “magari bisognerà fare qualche restrizione” ed “èche si debba reintrodurre l’di mascherina in qualche caso”. Lo prospetta il virologo Fabrizio, che a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 ha ribadito i suoi calcoli: se è realistica la previsione degli Usa, che per la stagione-inverno si aspettano oltre 100 milioni diCovid per le sottovarianti di Omicron, rapportando il dato alla popolazione italiana si può ipotizzare che “inci sarà un’ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani. Lo dico perché sarà utile saperlo prima per esser preparati”, precisa il docente dell’università Statale di Milano. Quanto ...

