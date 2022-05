Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo ospiti da Fabio Fazio presentano il loro reality (Di lunedì 9 maggio 2022) Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo lo scorso novembre sono partite per un viaggio misterioso. Un viaggio reality in Spagna che ieri è stato mostrato, in anteprima, da Fabio Fazio. “Ci siamo divertite un sacco abbiamo fatto una gita scolastica!“. Le tre hanno vissuto in un appartamento dove hanno dovuto anche cucinare: “La Milo ha fatto le melanzane, facevano schifo!” ha ironizzato la Maionchi, che ha poi aggiunto: “Siamo il nuovo che avanza! Ho inventato io questo programmo, avevo in mente di fare un viaggio insieme a delle ragazze mie coetanee. Siamo andate in Spagna!“. “Andrà in onda il 19 maggio su SkyUno“, ha detto Orietta Berti, “Non ci conoscevamo noi ... Leggi su biccy (Di lunedì 9 maggio 2022)lo scorso novembre sono partite per un viaggio misterioso. Un viaggioin Spagna che ieri è stato mostrato, in anteprima, da. “Ci siamo divertite un sacco abbiamo fatto una gita scolastica!“. Le tre hanno vissuto in un appartamento dove hanno dovuto anche cucinare: “Laha fatto le melanzane, facevano schifo!” ha ironizzato la, che ha poi aggiunto: “Siamo il nuovo che avanza! Ho inventato io questo programmo, avevo in mente di fare un viaggio insieme a delle ragazze mie coetanee. Siamo andate in Spagna!“. “Andrà in onda il 19 maggio su SkyUno“, ha detto, “Non ci conoscevamo noi ...

