Libano, lungo la Blue Line con Unifil: alla ricerca della pace (Di lunedì 9 maggio 2022) La base avanzata UNP 1 - 31 è quella più vicina alla Blue Line, la Linea di demarcazione tra Libano e Israele, una sorta di Linea armistiziale pattugliata continuamente dall'Unifil, la missione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) La base avanzata UNP 1 - 31 è quella più vicina, laa di demarcazione trae Israele, una sorta dia armistiziale pattugliata continuamente dall', la missione di ...

Advertising

askanews_ita : #Libano, lungo la Blue Line con #Unifil: alla ricerca della pace - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Libano Un giorno di pattuglia lungo la blue line, punto caldo a ridosso della linea di demarcazione con #Israele @UNIF… - limesonline : ???????? Buona domenica con la terza puntata del viaggio lungo la Linea Blu via @TrombettaLorenz - lucaborsari : RT @askanews_ita: Askanews è in Libano per raccontare la missione Unifil e l'attività del contingente italiano #Libano #unifil https://t.co… - serena_sartini : RT @askanews_ita: Askanews è in Libano per raccontare la missione Unifil e l'attività del contingente italiano #Libano #unifil https://t.co… -