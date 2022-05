Leo Gassmann ha soccorso una turista vittima di uno stupro non dimenticherò mai le urla della ragazza

(Di lunedì 9 maggio 2022) Leoil figlio dell’attore Alessandro Gassman e di Sabrina Knaflitz, haunache aveva subito uno. L’episodio sarebbe accaduto a Roma. Il cantante ancora scosso ha raccontato la vicenda sui social, sperando di sensibilizzare tutti a non voltarsi dall’altra parte quando qualcuno grida aiuto. Questo il suo racconto in una serie

A. Mar. per 'il Messaggero''Non sono un eroe. Ho fatto solo ciò che era giusto'.risponde così ai tantissimi follower che ieri, dopo avere appreso che il cantautore, figlio d'arte, era intervenuto in ..dopo aver soccorso una ragazza vittima di violenza: "Non sono un eroe. Ho fatto ciò che era giusto" "Aiutare il prossimo dovrebbe essere una priorità di ogni essere umano" ha scritto il ...Leo Gassmann ha soccorso una ragazza vittima di stupro a Roma. Il cantante, figlio dell'attore Alessandro Gassmann, ha poi raccontato l'accaduto sui social sperando di sensibilizzare le persone a non ...Nella giornata di ieri Leo Gassmann, figlio dell’attore Alessandro Gassmann e noto cantante, ha raccontato di essere intervenuto in aiuto di una ragazza che era stata appena molestata. Leo Gassmann, l ...