Le minacce a Elon Musk del direttore dell’Agenzia Spaziale russa “Roscosmos” Dmitry Rogozin (Di lunedì 9 maggio 2022) “Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi”: Elon Musk risponde sarcasticamente al direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos Dmitry Rogozin, che in una dichiarazione rilasciata ai media del Cremlino aveva sostenuto che il sistema satellitare Starlink veniva utilizzato a Mariupol dai militanti Battaglione Azov. Secondo Rogozin era stato consegnato dagli Stati Uniti, poi però si è rivolto direttamente a Musk minacciandolo con queste parole: “Elon Musk è coinvolto nel supporto delle truppe fasciste in Ucraina. E per questo la pagherai, anche se giochi a fare lo scemo”. If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi”:risponde sarcasticamente al, che in una dichiarazione rilasciata ai media del Cremlino aveva sostenuto che il sistema satellitare Starlink veniva utilizzato a Mariupol dai militanti Battaglione Azov. Secondoera stato consegnato dagli Stati Uniti, poi però si è rivolto direttamente aminacciandolo con queste parole: “è coinvolto nel supporto delle truppe fasciste in Ucraina. E per questo la pagherai, anche se giochi a fare lo scemo”. If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — ...

Advertising

SkyTG24 : 'Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi' scrive #ElonMusk ironizzando, ma forse non troppo, su… - Corriere : Musk e le minacce del fedelissimo di Putin: «Sappiate che se muoio in circostanze misteriose...» - repubblica : Elon Musk dopo le minacce ricevute dalla Russia: 'Se dovessi morire...' [di Pier Luigi Pisa] - Marilenapas : RT @Corriere: Musk e le minacce del fedelissimo di Putin: «Sappiate che se muoio in circostanze misteriose...» - neXtquotidiano : Le minacce a #ElonMusk del direttore dell’Agenzia Spaziale russa “Roscosmos” #DmitryRogozin -