Juve, Inter e la “Coppetta Italia”: Allegri e Inzaghi aggrappati al trofeo-contentino per evitare il fallimento della stagione in corso (Di lunedì 9 maggio 2022) Mercoledì 11 maggio, stadio Olimpico. Una finale, anche se solo di Coppa Italia. Un derby d’Italia, che non è mai una partita comune. Poteva essere l’ultimo atto di una grande stagione, invece Juventus-Inter è diventata la sfida dei “disperati”. Nonostante abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni, con le attenzioni della Lega calcio e alcuni grandi incontri che hanno alzato il prestigio della competizione, la Coppa Italia non vale e probabilmente non varrà mai uno scudetto. Siamo lontani dal peso della Fa Cup inglese, l’unica coppa nazionale con un blasone equiparabile al campionato. Vincere la Coppa Italia non può salvare la stagione, ma almeno le apparenze. E per come si è messa in campionato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Mercoledì 11 maggio, stadio Olimpico. Una finale, anche se solo di Coppa. Un derby d’, che non è mai una partita comune. Poteva essere l’ultimo atto di una grande, invecentus-è diventata la sfida dei “disperati”. Nonostante abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni, con le attenzioniLega calcio e alcuni grandi incontri che hanno alzato il prestigiocompetizione, la Coppanon vale e probabilmente non varrà mai uno scudetto. Siamo lontani dal pesoFa Cup inglese, l’unica coppa nazionale con un blasone equiparabile al campionato. Vincere la Coppanon può salvare la, ma almeno le apparenze. E per come si è messa in campionato, ...

