In sala operatoria le ossa di derivazione biomorfica dal rattan (Di lunedì 9 maggio 2022) Il legno di rattan per riprodurre la composizione chimica e l'architettura porosa dell'osso umano. Il rivoluzionario dispositivo arriva nelle nostre sale operatorie grazie all'accordo tra Abiogen Pharma, azienda farmaceutica italiana nel settore da cinque generazioni, e GreenBone Ortho Spa che ha sviluppato e brevettato il sostituto osseo. Massimo Di Martino, Presidente e Amministratore Delegato di Abiogen Pharma: "Siamo molto contenti di questa partnership con un'azienda italiana leader nell'innovazione dei bio- materiali ortopedici che è Green bone ortho spa. Per noi è molto importante perché consolida la nostra presenza in questa area terapeutica. Noi vogliamo rimanere un riferimento a 360° e soprattutto in questo caso andiamo anche a estendere la nostra proposta nell'ambito della chirurgia ricostruttiva dei difetti ossei. E' evidente che è una soluzione fortemente ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022) Il legno diper riprodurre la composizione chimica e l'architettura porosa dell'osso umano. Il rivoluzionario dispositivo arriva nelle nostre sale operatorie grazie all'accordo tra Abiogen Pharma, azienda farmaceutica italiana nel settore da cinque generazioni, e GreenBone Ortho Spa che ha sviluppato e brevettato il sostituto osseo. Massimo Di Martino, Presidente e Amministratore Delegato di Abiogen Pharma: "Siamo molto contenti di questa partnership con un'azienda italiana leader nell'innovazione dei bio- materiali ortopedici che è Green bone ortho spa. Per noi è molto importante perché consolida la nostra presenza in questa area terapeutica. Noi vogliamo rimanere un riferimento a 360° e soprattutto in questo caso andiamo anche a estendere la nostra proposta nell'ambito della chirurgia ricostruttiva dei difetti ossei. E' evidente che è una soluzione fortemente ...

Advertising

Waldinamurillo2 : RT @karevismysun: i loro sguardi in sala operatoria ?? #GreysAnatomy - franzofFulham : @mauriziococco @Fire_64 @ricpuglisi Ahahahahah adesso arriva il mattoncino a dirmi perché si mette la mascherina in… - mauriziococco : @franzofFulham @Fire_64 @ricpuglisi No, in sala operatoria si usa per evitare che possa finire saliva nel corpo del… - aufhebeen : Papà è sceso in sala operatoria alle 15 e non è ancora salito se non sapessi che l’operazione è una cagata in confr… - secretsofmary : mi sto accorgendo che stare in sala operatoria non mi piace per niente... -