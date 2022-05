Il meglio del linguaggio online in poche parole chiave: da Fomo, BAE a Ghostato (Di lunedì 9 maggio 2022) Avete presente quando vostro figlio di appena 9 anni vi si avvicina, vi dice una cosa assolutamente non vera, voi ci credete, e lui vi risponde ridendovi in faccia “Mamma ti ho trollato”. Un termine, “trollare”, che di suo potrebbe significare tutto e niente, ma che nell’era del linguaggio delle relazioni online significa “ti ho preso in giro”. Nuovi linguaggi in corso nell’era dei videogiochi e dell’online – Adobe StockDa restarci secchi, soprattutto per chi come gli esponenti della generazione X, quella che è cresciuta con il Commodore 64 ed il modem a 56k, per intenderci, insomma per quei poveri cinquantenni di oggi che non hanno proprio idea di cosa vogliano dire certe parole. O meglio, ci si può arrivare, in alcuni casi. Ma in altri veramente si fa fatica! Shoppare… ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Avete presente quando vostro figlio di appena 9 anni vi si avvicina, vi dice una cosa assolutamente non vera, voi ci credete, e lui vi risponde ridendovi in faccia “Mamma ti ho trollato”. Un termine, “trollare”, che di suo potrebbe significare tutto e niente, ma che nell’era deldelle relazionisignifica “ti ho preso in giro”. Nuovi linguaggi in corso nell’era dei videogiochi e dell’– Adobe StockDa restarci secchi, soprattutto per chi come gli esponenti della generazione X, quella che è cresciuta con il Commodore 64 ed il modem a 56k, per intenderci, insomma per quei poveri cinquantenni di oggi che non hanno proprio idea di cosa vogliano dire certe. O, ci si può arrivare, in alcuni casi. Ma in altri veramente si fa fatica! Shoppare… ...

Advertising

romeoagresti : @iamnotaheroine Dichiarazioni completamente decontestualizzate e, soprattutto, riportate male. Insomma, fate i feno… - CarloCalenda : Diciamo che è una polemica un gradino sotto a quella del ragazzo con l’orologio. Però va bene. Meglio parlare di qu… - borghi_claudio : Una delle cose che a volte mi dicono della Casa del Fascio di Como di Terragni è che 'si lo so che ti piace ma semb… - bennacerismo : RT @GiovaB95: Non riesco a capire come fanno quelli che non condividono il tifo con il padre, non c'e niente di meglio che guardare insieme… - nakisady : @OrnellaMarianiF Se io fossi stato al posto del Presidente ( film) avrei fatto firmare un contratto ad ogni politic… -