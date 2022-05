Gran Premio di Miami, ora l’ottimismo in Ferrari comincia a venire un po’ meno (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Gran Premio di Miami si conclude con un’altra vittoria di Max Verstappen e della sua Red Bull. Leclerc mantiene, con la seconda posizione ottenuta, la leadership del mondiale ma quell’ottimismo, anche legittimo, che dominava in seno alla Ferrari ora comincia a venir un po’ meno. Certamente la F1-75 è un vettura prestazionalmente positiva, è una monoposto che sta facendo bene e che è sempre in lotta per le primissime posizioni, ma quanto visto negli Stati Uniti comincia a fare preoccupare in ottica mondiale. Le facce dei piloti, ovviamente delusi a fine gara e le espressioni degli uomini in rosso sotto al podio, non sono certamente rassicuranti. Dopo la delusione di Imola, dove la Ferrari credeva di poter vincere abbastanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ildisi conclude con un’altra vittoria di Max Verstappen e della sua Red Bull. Leclerc mantiene, con la seconda posizione ottenuta, la leadership del mondiale ma quel, anche legittimo, che dominava in seno allaoraa venir un po’. Certamente la F1-75 è un vettura prestazionalmente positiva, è una monoposto che sta facendo bene e che è sempre in lotta per le primissime posizioni, ma quanto visto negli Stati Unitia fare preoccupare in ottica mondiale. Le facce dei piloti, ovviamente delusi a fine gara e le espressioni degli uomini in rosso sotto al podio, non sono certamente rassicuranti. Dopo la delusione di Imola, dove lacredeva di poter vincere abbastanza ...

