Giorgetti: 'Presidio su territorio a tutela risparmio in forme sane e prudenti' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Poste Italiane "sono il segno concreto della presenza pubblica nella vita concreta", la cui "diffusione capillare degli uffici sul territorio è un vero e proprio Presidio" dove "si è instaurata una confidenza" con i cittadini, "uno dei luoghi dove gli italiani sanno di poter trovare supporto e tutelare i risparmi in forme sane e prudenti". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, nel corso delle celebrazioni per i 160 anni di Poste Italiane. Un gruppo, ha aggiunto, "interlocutore per tante imprese e professionisti cosi come per la pubblica amministrazione", che è "una presenza imprescindibile soprattutto per i cittadini di età avanzata che hanno meno consuetudine" con le tecnologie. Poste Italiane "è un fattore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Poste Italiane "sono il segno concreto della presenza pubblica nella vita concreta", la cui "diffusione capillare degli uffici sulè un vero e proprio" dove "si è instaurata una confidenza" con i cittadini, "uno dei luoghi dove gli italiani sanno di poter trovare supporto ere i risparmi in". Lo ha detto Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico, nel corso delle celebrazioni per i 160 anni di Poste Italiane. Un gruppo, ha aggiunto, "interlocutore per tante imprese e professionisti cosi come per la pubblica amministrazione", che è "una presenza imprescindibile soprattutto per i cittadini di età avanzata che hanno meno consuetudine" con le tecnologie. Poste Italiane "è un fattore di ...

Advertising

TV7Benevento : Giorgetti: 'Presidio su territorio a tutela risparmio in forme sane e prudenti' - - Affaritaliani : Giorgetti: 'In molte aree del Paese più svantaggiate Poste Italiane è presidio dello Stato' - MicheleFaioli : RT @MISE_GOV: “Sul #PNRR il Mise lavorerà con #PosteItaliane per concretizzare Polis, progetto che ho fortemente voluto attuare, per garan… - FunzPub : RT @MISE_GOV: “Sul #PNRR il Mise lavorerà con #PosteItaliane per concretizzare Polis, progetto che ho fortemente voluto attuare, per garan… - MISE_GOV : “Sul #PNRR il Mise lavorerà con #PosteItaliane per concretizzare Polis, progetto che ho fortemente voluto attuare,… -