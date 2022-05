Advertising

DavideIanny : @Vincentand2 @FBiasin L'anno scorso è successo il contrario. L'#Inter se contro Genoa, Bologna e Sassuolo in casa f… - sportli26181512 : Genoa, gli occhi del Napoli su Ostigard: C'è anche il nome di Leo Ostigard nella lista della spesa stilata dal Napo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Il Napoli attende gli agenti di Rrahmani e Koulibaly, piace Leo Ostigard del Genoa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Il Napoli attende gli agenti di Rrahmani e Koulibaly, piace Leo Ostigard del Genoa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Il Napoli attende gli agenti di Rrahmani e Koulibaly, piace Leo Ostigard del Genoa -

Calciomercato.com

...aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. ...- Juventus 2 - 1 Sozza (Abisso) 5,5 'Ok il rigore assegnato alper il fallo di De ...... la Juventus si fa beffare in zona Cesarini dal. In vantaggio nella ripresa con Dybala, i ... Chiude il quadro della giornata il pareggio con poche motivazioni fra Sassuolo e Udinese:emiliani, ... Genoa, gli occhi del Napoli su Ostigard Qui appuntamento davanti al Bigo Cafè, che ha offerto qualunque consumazione scontata per i partecipanti al flash mob. Tanti gli aspetti positivi dell'evento, secondo gli organizzatori: "esserci ...C'è anche il nome di Leo Ostigard nella lista della spesa stilata dal Napoli in vista del prossimo mercato estivo. Il 22enne difensore norvegese del Genoa, arrivato a gennaio in prestito dal Brighton, ...