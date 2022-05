Formula Uno, quanti vip a Miami per il GP: tutti i presenti (Di lunedì 9 maggio 2022) Da Serena Williams a Michael Jordan È andato in scena, nella serata italiana, il primo GP di Miami della Formula Uno. Ad aggiudicarselo il Campione del Mondo in carica Max Verstappen. Alle spalle le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Il GP si è corso nel 40esimo anniversario della scomparsa di Gilles Villeneuve. Leggi anche: Il ricordo di Gilles Villeneuve nelle parole della famiglia Formula Uno di Miami, parata di stelle Fuori dalla pista però tantissimi sono stati i vip presenti nel paddock. Su tutti l’ex first Lady, Michelle Obama avvistata nel paddock di Lewis Hamilton, ex campione del Mondo della Formula Uno. Proprio nei box dell’inglese non mancavano le celebrità. Il campione ha postato una foto con l’ex leggenda NBA Michael Jordan, con il campione di Football ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Da Serena Williams a Michael Jordan È andato in scena, nella serata italiana, il primo GP didellaUno. Ad aggiudicarselo il Campione del Mondo in carica Max Verstappen. Alle spalle le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Il GP si è corso nel 40esimo anniversario della scomparsa di Gilles Villeneuve. Leggi anche: Il ricordo di Gilles Villeneuve nelle parole della famigliaUno di, parata di stelle Fuori dalla pista però tantissimi sono stati i vipnel paddock. Sul’ex first Lady, Michelle Obama avvistata nel paddock di Lewis Hamilton, ex campione del Mondo dellaUno. Proprio nei box dell’inglese non mancavano le celebrità. Il campione ha postato una foto con l’ex leggenda NBA Michael Jordan, con il campione di Football ...

