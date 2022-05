Enrico Varriale, l’accusa di stalking confermata dalla donna al processo (Di lunedì 9 maggio 2022) Varriale a processo per stalking: la donna conferma le gravissime accuse nei confronti del giornalista della Rai La donna che lo scorso agosto ha denunciato Enrico Varriale ha confermato le accuse di stalking e lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. A riportarlo è Calcio e Finanza. La donna, assistita dall’avvocato Teresa Manente, è stata sentita in aula nel corso di un’udienza a porte chiuse in cui ha ripercorso i fatti vissuti e denunciati in tre querele presentate contro il giornalista, oggi presente in aula. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022)per: laconferma le gravissime accuse nei confronti del giornalista della Rai Lache lo scorso agosto ha denunciatoha confermato le accuse die lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. A riportarlo è Calcio e Finanza. La, assistita dall’avvocato Teresa Manente, è stata sentita in aula nel corso di un’udienza a porte chiuse in cui ha ripercorso i fatti vissuti e denunciati in tre querele presentate contro il giornalista, oggi presente in aula. L'articolo proviene da Calcio News 24.

