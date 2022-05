Covid, Palù (Aifa): ‘Vaccini anti-Omicron per tutti, a settembre si deciderà’ (Di lunedì 9 maggio 2022) Da una parte il ritorno alla normalità, il Green Pass che sembra superato e le mascherine sempre meno obbligatorie, dall’altra il virus che, con le sue varianti e sotto-varianti, continua a correre. Perché la pandemia, e lo dimostrano i casi positivi giornalieri, non si può dire ancora sconfitta. Anzi, c’è chi sta pensando a un vaccino anti-Omicron, la mutazione più contagiosa e rapida nella diffusione, da somministrare a tutti dal prossimo settembre. A dirlo Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, in una recente intervista alla Stampa. La quarta dose di vaccino per tutti a settembre? “Dobbiamo avere fiducia nei vaccini attuali contro il Covid – ha spiegato il virologo – che proteggono ancora molto bene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Da una parte il ritorno alla normalità, il Green Pass che sembra superato e le mascherine sempre meno obbligatorie, dall’altra il virus che, con le sue varie sotto-vari, continua a correre. Perché la pandemia, e lo dimostrano i casi positivi giornalieri, non si può dire ancora sconfitta. Anzi, c’è chi sta pensando a un vaccino, la mutazione più contagiosa e rapida nella diffusione, da somministrare adal prossimo. A dirlo Giorgio, presidente dell’, in una recente intervista alla Stampa. La quarta dose di vaccino per? “Dobbiamo avere fiducia nei vaccini attuali contro il– ha spiegato il virologo – che proteggono ancora molto bene ...

