Bernardeschi Lazio | affare complicato | cosa allontana l’esterno

Il futuro di Bernardeschi è uno degli argomenti caldi di casa Juventus. Appare difficile, però, che la Lazio possa approfittarne Il futuro di Bernardeschi è uno degli argomenti caldi di casa Juventus. L'ipotesi Lazio però appare molto remota. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, non ci sarebbe stato alcun contatto tra il calciatore e società biancoceleste. Il futuro dell'ex Fiorentina dovrebbe essere all'estero, anche se non potrebbe essere escluso un riavvicinamento con la Vecchia Signora.

