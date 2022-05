Alia Guagni | dalla difesa all’attacco | la discriminazione di genere nel calcio femminile è un abisso da colmare

(Di lunedì 9 maggio 2022) Lo scorso 16 aprile si è tenuto l’evento di presentazione della campagna La Donna mobile, iniziativa promossa dal gruppo fiorentino Violet Blend esua leader Giada Celeste Chelli. The Social Post, partner ufficiale, ha intervistato, calciatrice della Nazionale Itna e testimonial della campagna: l’occasione per approfondire il tema delladiin uno sport ancora fortemente maschiocentrico ma sul punto di grandi cambiamenti., professione calciatrice: traguardo storico per ilin ItÈ un periodo storico determinante per ilitno. Se, infatti, da decenni ...

ciambella86 : @rossonerecomps Alia Guagni ?? - Raccoons_girl : Alia Guagni agganciami la vita. Che spettacolo ?? #InterMilan -

Al fianco di Aidos e della Violet Blend ci sono:, calciatrice della Nazionale Italiana, Alessandra Kustermann , medico ginecologo, primario del Mangiagalli Center; Lucia Votano , ...Bertolini potrà contare su un roster privo di Valentina Giacinti e diinfortunate, ma sui ritorni di calciatrici importanti come Elisa Bartolini, nonché sul recupero di Annamaria ... Illazioni stucchevoli sul calcio femminile, lo sfogo di Alia Guagni: “E poi ci portate le mimose” Ecco le scelte di formazioni ufficiali Rita Guarino e Maurizio Ganz: E' tempo di derby milanese femminile allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove Inter e Milan si sfidano per la penultima giorna ...mentre sulle fasce Ganz può contare sull’esperienza di Alia Guagni. In avanti Lindsey Thomas, Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte sono una garanzia in zona gol. Anche in questo caso facile ...