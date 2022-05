A un certo punto non ci si riconosce più (Di lunedì 9 maggio 2022) Vincenzo Calafiore “ Esiste la possibilità di due persone che sono in grado di “incontrarsi” proprio perché resteranno sempre e comunque due esseri separati. E c’è la possibilità di vivere un” amore nuovo” proprio perché uno dei due ,o tutti e due lo portano prima fuori e dopo lo ricercano dentro di sé, perché insieme esplorano l’infinito. L’amore, il vero amore necessita della libertà, da non confondersi con la menefreganza! In coppia si è comunque di più di due, la relazione è il terzo, l’amore.” ( 17/08/2019 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata ) I miti greci sono un oceano per varie discipline tra le quali la storia, la filosofia, la letteratura, la pittura e la scultura. Partendo dai alcuni miti greci vorrei parlare dell’amore ai tempi dell’antica Grecia e di oggi. Cosa è l’amore? Una delle tante domande che spesso ci si pone, o poniamo per avere chiarimenti o ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 9 maggio 2022) Vincenzo Calafiore “ Esiste la possibilità di due persone che sono in grado di “incontrarsi” proprio perché resteranno sempre e comunque due esseri separati. E c’è la possibilità di vivere un” amore nuovo” proprio perché uno dei due ,o tutti e due lo portano prima fuori e dopo lo ricercano dentro di sé, perché insieme esplorano l’infinito. L’amore, il vero amore necessita della libertà, da non confondersi con la menefreganza! In coppia si è comunque di più di due, la relazione è il terzo, l’amore.” ( 17/08/2019 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata ) I miti greci sono un oceano per varie discipline tra le quali la storia, la filosofia, la letteratura, la pittura e la scultura. Partendo dai alcuni miti greci vorrei parlare dell’amore ai tempi dell’antica Grecia e di oggi. Cosa è l’amore? Una delle tante domande che spesso ci si pone, o poniamo per avere chiarimenti o ...

