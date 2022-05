Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Natalya e Cora Jade si affronteranno nella prossima puntata di NXT 2.0 - - SpazioWrestling : WWE: Natalya è molto polemica dopo Smackdown *VIDEO* #Natalya #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Natalya afferma di essere fonte di ispirazione per le lottatrici di NXT - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Per Naomi e Sasha tra due settimane sarà battaglia contro Shayna e Natalya - -

Spazio Wrestling

Women's Tag Team Championship : Sasha Banks & Naomi battono Queen Zelina & Carmella, Liv Morgan & Rhea Ripley, Shayna Baszler &Match femminile che ha superato di gran lunga le ...... Sasha Banks & Naomi vs Carmella & Zelina Vega vs Rhea Ripley & Liv Morgan vs& Shayna ... Pat McAfee vs Austin Theory Single Match Vincitore: Vince McMahon vs Pat McAfee& Universal ... WWE: Natalya è molto polemica dopo Smackdown *VIDEO* This week’s episode of WWE NXT is heavily featuring the women of NXT 2.0, and it will be headlined by the first-time match between Natalya and Cora Jade. Natalya first appeared on the show several ...WWE has a lot of things going on, but Tuesday nights the NXT 2.0 Superstars get their time on the USA Network. The company has brought a few main roster ...