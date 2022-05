Viaggio a Zagarolo | tra i pochi comunisti che festeggiano con la Z di Putin

(Di domenica 8 maggio 2022) “La Z riprende il nastro con il quale da sempre viene ricordata la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania Nazista, averlo messo al posto della Z (din.d.r) non è altro che una sottolineatura di quel riferimento”, dice Mauro Alboresi, Segretario nazionale del Partito Comunista Italiano arrivato questa mattina aper mettere una pezza all’errore che profuma tanto di trovata pubblicitaria per catalizzare l’attenzione dei media sull’evento della vittoria dell'Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale, festeggiato in anticipo di un giorno rispetto alla data nel ’45 . “E’ stato un modo per accendere le menti delle persone e aprire un dibattito serio” racconta al Foglio Gianluca Gianpà, responsabile organizzazione della sezione PCI Monti Prenestini - Casilina e ideatore della locandina ‘incriminata’: veniva esaltata graficamente ...

ilfoglio_it : Dopo le polemiche sul manifesto che ammicca all'invasione russa in Ucraina, il Pci si è ritrovato a Zagarolo, tra p…

Dopo le polemiche sul manifesto che ammicca all'invasione russa in Ucraina, il Pci si è ritrovato nel comune laziale, tra pizza, mortadella e vino rosso. "Quel logo è stato un modo per accendere un ......