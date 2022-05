Venezia vs Bologna 4-3 | i lagunari riaprono la lotta salvezza

(Di domenica 8 maggio 2022) Termina il match delle ore 15 al Penzo ditravs4-3. Ilain un match di gol e spettacolo e guastano il rientro in panchina di Siniša Mihajlovi?.vs4-3: gol e spettacolo al Penzo Al Penzo succede di tutto tra gol e ribaltoni. Sono i rossoblù in svantaggio al termine del primo tempo e sotto di due gol: uno subito al 4? da Henry e l’altro su penalty Kiyine in ribattuta. Gli ospiti prima dell’intervallo accorciano le distanze con Orsolini. Mihajlovic, tornato oggi in panchina, è costretto ad organizzare la rimonta. Al 52? Maenpaa devia un tiro sul primo palo di Arnautovic che però al 55? trova il pareggio. Ilnon ha finito di ...

IFTVofficial : 4’ Venezia 1-0 Bologna 19’ Venezia 2-0 Bologna 45’ Venezia 2-1 Bologna 55’ Venezia 2-2 Bologna 68’ Venezia 2-3 Bo… - VeneziaFC_IT : Recupero al cardiopalma. Johnsen segna la rete della vittoria. 93’ | Venezia 4-3 Bologna #VeneziaBologna - sbonaccini : Se dopo averlo visto e rivisto al Var assegni un rigore come il secondo contro il Bologna, a Venezia, viene davvero… - njrlouiss : RT @_schiaffino__: l'arbitro di Venezia - Bologna è in malafede. Non ci sono discussioni ne tanto meno spiegazioni. Malafede pura - 24Trends_Italia : 1. Giovanna Ralli - 200mille+ 2. Venezia-Bologna - 100mille+ 3. Elisabetta Franchi - 100mille+ 4. Supplica alla Mad… -

Commenta per primo L'allenatore delAndrea Soncin festeggia la vittoria contro ilche tiene la squadra ancora in corsa per la salvezza: 'E' la mia prima vittoria in Serie A, ma voglio farla passare in secondo piano ...L'allenatore delAndrea Soncin analizza la vittoria 4 - 3 contro il: 'La mia prima vittoria in Serie A passa in secondo piano. Non so quanto aumenterà le nostre speranza di salvezza, però questa ...Al 9' della ripresa del match tra Venezia e Bologna il pubblico della Curva Sud dello stadio 'Penzo', il cuore pulsante del tifo arancioneroverde, ha intonato il coro 'Sinisa, Sinisa', per Mihajlovic, ...Inconcepibile la sua decisione di assegnare al Venezia il rigore del 3-3 al 77' su un fallo inesistente di Medel che il direttore di gara (14 presenze in A quest'anno di cui 4 col Bologna) ha ...