Una Vita, spoiler spagnoli: ore di apprensione per Natalia (Di domenica 8 maggio 2022) Natalia Quesada sarà tra le grandi protagoniste nel corso dei prossimi episodi di Una Vita. La ragazza ha stretto un accordo diabolico con Genoveva che le ha chiesto di sedurre Felipe. La Salmeron, infatti, è ancora ossessionata dal suo ex marito e muore dalla voglia di vendicarsi di lui per averla ingannata con l'obiettivo di farla arrestare per la morte di Marcia. L'arrivo della messicana ad Acacias, dunque, ha offerto la possibilità alla dark lady di mettere in atto il suo proposito e lei ha accettato di eseguire i suoi ordini. Natalia e Felipe hanno così iniziato a frequentarsi e l'Alvarez Hermoso ha cominciato a provare un forte interesse per la ragazza, ignorando sia al soldo della sua ex consorte. Tuttavia, come rivelano gli spoiler spagnoli (qui le anticipazioni dall'8 al 14 Maggio 2022), ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022)Quesada sarà tra le grandi protagoniste nel corso dei prossimi episodi di Una. La ragazza ha stretto un accordo diabolico con Genoveva che le ha chiesto di sedurre Felipe. La Salmeron, infatti, è ancora ossessionata dal suo ex marito e muore dalla voglia di vendicarsi di lui per averla ingannata con l'obiettivo di farla arrestare per la morte di Marcia. L'arrivo della messicana ad Acacias, dunque, ha offerto la possibilità alla dark lady di mettere in atto il suo proposito e lei ha accettato di eseguire i suoi ordini.e Felipe hanno così iniziato a frequentarsi e l'Alvarez Hermoso ha cominciato a provare un forte interesse per la ragazza, ignorando sia al soldo della sua ex consorte. Tuttavia, come rivelano gli(qui le anticipazioni dall'8 al 14 Maggio 2022), ...

