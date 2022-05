Sydney Sweeney | il suo fascino per la borsa Miu Wander

(Di domenica 8 maggio 2022), attrice del momento, è al centro della campagna promozionale di Miu Miu per la presentazione della nuovaMiu. La protagonista della famosa Serie Tv Euphoria e del film The White Lotus è stata immortalata dagli scatti del fotografo Tyrone Lebon. Il senso di ribellione palesato dai personaggi interpretati finora dall’attrice statunitense

shrekebab : @444rum @sydney_sweeney @ZoeKravitz @pokimanelol @bellahadid @CorinnaKopf @Zendaya @Valkyrae @madisonbeer… - chiara_sciuto : Sydney Sweeney si merita davvero tutto l’amore del mondo,condivido a pieno il pensiero dietro questo tik tok… non è… - firegold763 : Sydney Sweeney non ha alcun senso, bisogna dirlo - DigitalkPR : C’è stato catcalling al Met Gala? Il sospetto da un video virale di TikTok Una tiktoker riprende una possibile mole… - Cosmopolitan_IT : È arrivato il momento di dire basta! -

credits photo: @su Instagram Cos'è successo adurante il Met Gala L' attrice di Euphoria sarebbe stata vittima di catcalling mentre posava sul red carpet dell'evento glamour di quest'...Miu Miu ha svelato una nuova campagna della hobo Miu Wander con. La giovane attrice statunitense è nota per il ruolo di Cassie Howard in "Euphoria". È stata inoltre protagonista di tante altre serie come "The Handmaid's Tale" e "White Lotus". Le ... Sydney Sweeney di Euphoria è stata vittima di catcalling al Met Gala 2022 L'attrice Sydney Sweeney di Euphoria è stata vittima di catcalling al Met Gala La verità potrebbe essere nascosta in un video ...Il red carpet del Met Gala 2022 ci ha regalato un sacco di sorprese a iniziare dalla presenza di Chiara Ferragni e Fedez, per poi passare a una piccola reunion del cast di Bridgerton, fino ad arrivare ...