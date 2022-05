Ragazza molestata a Roma, soccorsa dal cantante Leo Gassman (Di domenica 8 maggio 2022) Una giovane Ragazza sarebbe stata molestata ieri sera a Roma da un uomo sconosciuto: a soccorrerla è stato il cantante Leo Gassman, che ha poi raccontato l'accaduto su Instagram: "Non dimenticherò mai ... Leggi su globalist (Di domenica 8 maggio 2022) Una giovanesarebbe stataieri sera ada un uomo sconosciuto: a soccorrerla è stato ilLeo, che ha poi raccontato l'accaduto su Instagram: "Non dimenticherò mai ...

