Omicidio Samarate | le indagini si concentrano sulle “operazioni finanziarie spericolate” del presunto killer | spunta accordo con la moglie

(Di domenica 8 maggio 2022) Per gli inquirenti, dietro il gesto di Alessandro Giovanni Maja – imprenditore 57enne accusato di aver uccisoe figlia e di aver ferito gravemente il figlio – potrebbero esserci, prestiti esterni alle banche, investimenti con persone sbagliate. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, aggiunge un tassello alla vicenda di(Varese). Lehanno accertato un giro di “nero” che caratterizzava il lavoro di Maja, architetto e interior design di locali, e un significativo aumento di clienti cinesi. D’altra parte, le carte ufficiali della società non hanno svelato informazioni rilevanti, in quanto i conti erano in ordine. Per il momento, l’interrogatorio è stato rinviato dato che l’architetto è ricoverato nel reparto di psichiatria ...