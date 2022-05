Million Day, estrazione domenica 8 maggio: numeri vincenti (Di domenica 8 maggio 2022) Million Day, estrazione domenica 8 maggio: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti Million Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5 numeri. Basta scegliere e compilare la schedina con 5 numeri a piacere, compresi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 maggio 2022)Day,: ecco ie quello che sta accadendo proprio in questi minutiDay è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, compresi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

CorriereCitta : Million Day oggi 8 maggio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - CasilinaNews : Million Day, estrazione oggi 8 maggio 2022: numeri vincenti - GabBab10 : Se un Miliardo lo incassano dall'Europa, gli restano 100/milioni per le caramelle! Newsweek: la Russia spende circa… - CorriereUmbria : Million Day oggi domenica 8 maggio. L'estrazione in diretta #millionday #fortuna #soldi #numeri #lottomatica… - franzk7 : 330mln viewers solo su questo portale...e immagino che molti siano per la diretta (diversi min/ h per day per viewe… -