Milan | lo scudetto è distante solo 4 punti | colpo sul campo del Verona | show di Leao e Tonali

Il Milan vince sul campo dell'Hellas Verona e si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto. La 36esima giornata del campionato di Serie A lancia ancora di più la squadra di Stefano Pioli, avrà bisogno di 4 punti per essere sicuro del primo posto. La compagine di Tudor è stata protagonista in avvio di partita, poi sono saliti alla ribalta gli ospiti. I grandi protagonisti sono stati Tonali e Leao, valori aggiunti per la corsa scudetto. Il Verona schiera la coppia Caprari-Simeone, gli ospiti rispondono con Leao, Giroud e Saelemaekers. Le prime occasioni sono per Theo Hernandez e Tonali, l'Hellas risponde con Caprari. Gol annullato a Tonali per fuorigioco. Simeone sfiora il ...

