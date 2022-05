Mamma e figlia perdono la vita in un incidente: un medico finisce sotto accusa (Di domenica 8 maggio 2022) Mamma e figlia, sono morte in un incidente stradale a Prossedi: l’udienza nei confronti di un medico dell’esercito di 53 anni. Il 24 maggio 2019, Estella 47 anni e Camilla Aversa di 18, persero la vita in un tragico incidente stradale in via Guglietta Villa Fratta, in territorio di Prossedi. L’indagato, un medico militare di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 maggio 2022), sono morte in unstradale a Prossedi: l’udienza nei confronti di undell’esercito di 53 anni. Il 24 maggio 2019, Estella 47 anni e Camilla Aversa di 18, persero lain un tragicostradale in via Guglietta Villa Fratta, in territorio di Prossedi. L’indagato, unmilitare di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : La mamma di Luana: 'Il #1maggio? Nulla da festeggiare. È come una guerra'. Il dolore per la morte al lavoro della f… - lomestars : RT @Gavrilina_Ritz: Ieri la figlia di un mio amico mi ha detto che stava facendo da sola la letterina per la festa della mamma perché la ma… - egitto86 : RT @Happygi82470730: #Riflessioni di #cuore: ?? Cosa c'è di più grande dell'#amore di una #figlia per la #madre? Solo l'amore della… - IANMILIN : RT @Gavrilina_Ritz: Ieri la figlia di un mio amico mi ha detto che stava facendo da sola la letterina per la festa della mamma perché la ma… - scorpio66966 : RT @ironicola: Oggi mia figlia, 24, è entrata a casa sua nuova. Mio figlio, 27, lo aveva già fatto anni fa. Li ho cresciuti da solo da qua… -