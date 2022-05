Inter: Correa non convince ma è 'invendibile' (Di domenica 8 maggio 2022) Joaquin Correa resterà all'Inter sicuramente anche la prossima stagione. Come riporta Tuttosport infatti, l'argentino, nonostante... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Joaquinresterà all'sicuramente anche la prossima stagione. Come riporta Tuttosport infatti, l'argentino, nonostante...

Advertising

Inter : ?? | BUONGIORNO Noi siamo pronti ad iniziare la settimana carichi come @tucu_correa ?? E voi? ?? #FORZAINTER??? - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 33… - KeyshonIMP : @stefzoc @NATIxVINCEREooc l'Inter non poteva tenerlo, a quel prezzo giusto vendere. No lautaro-dzeko non vanno ben… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Incredulità #Skriniar, carica #Dumfries: 2 facce di un'Inter al tappeto 61:20:2 minuti di furia agonistica pazzesca. Mira… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: TS – Inter, la vera cifra sborsata per Correa. Futuro? Ormai delineato lo scenario per il 22-23 -