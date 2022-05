I cinghiali di Roma sono un caso social. «Troppi allarmi ignorati». E ora paura anche all’Eur

Advertising

petergomezblog : Roma, branco di otto cinghiali aggredisce una donna alla Balduina - Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - tempoweb : Pic-nic vietati e cassonetti recintati: così Roma prova a fermare la diffusione della peste suina #8maggio… - MilesTeg18 : @PoliticaPerJedi Anche grazie alla politica 5s a Roma ora ci sono i cinghiali con la peste suina. Spero che lui, Ra… - Guvizzini : RT @Mavi88997508: A #Roma dalla carcassa di un #cinghiale è stato rinvenuto il primo caso di peste suina africana.Tanti sono i cinghiali ch… -

LE AREE In realtà, da quelle che fino a un po' di tempo fa potevano essere le aree a maggior vocazione per iracchiuse nell'area dinord, l'osservazione potrebbe essere presa in ...Secondo le disposizioni regionali il comune didovrà quindi provvedere a recintare i cassonetti dei rifiuti, al fine di inibirne l'accesso ai. Poi si attiveranno i controlli anche ...In realtà, da quelle che fino a un po' di tempo fa potevano essere le aree a maggior vocazione per i cinghiali racchiuse nell'area di Roma nord, l'osservazione potrebbe essere presa in considerazione, ...Ecco fatto, dopo il misterioso salto compiuto dall’est Europa o da Belgio e Germania fino ai territori a cavallo fra Piemonte e Liguria, la P.S.A. (Peste Suina Africana), ha compiuto un altro balzo in ...