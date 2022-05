Highlights e gol PSG-Troyes 2-2: Ligue 1 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 8 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di PSG-Troyes 2-2, gara valida per la trentaseiesima giornata della Ligue 1 2021/2022. I padroni di casa vanno avanti dopo soli sei minuti con Marquinhos. Prima della mezz’ora arriva anche il gol del raddoppio grazie al rigore trasformato da Neymar. Gli ospiti reagiscono immediatamente e con Ugbo accorciano le distanze quando manca un quarto d’ora al termine del primo tempo. Successivamente, passati quattro minuti della ripresa, Tardieu infila il penalty che consegna un clamoroso pareggio alla formazione ospite. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Ilcon glied i gol di PSG-2-2, gara valida per la trentaseiesima giornata della. I padroni di casa vanno avanti dopo soli sei minuti con Marquinhos. Prima della mezz’ora arriva anche il gol del raddoppio grazie al rigore trasformato da Neymar. Gli ospiti reagiscono immediatamente e con Ugbo accorciano le distanze quando manca un quarto d’ora al termine del primo tempo. Successivamente, passati quattro minuti della ripresa, Tardieu infila il penalty che consegna un clamoroso pareggio alla formazione ospite. SportFace.

