Guerra in Ucraina, tonnellate di grano ferme sul Mar Nero: rischio di una «crisi globale della fame» (Di domenica 8 maggio 2022) L’allarme dell’Onu: altri 47 milioni di persone presto non avranno da mangiare. In Nord Africa, Medio Oriente e Asia i paesi più dipendenti dal grano ucraino. Migliore la situazione in Europa e Italia, ma è urgente ripensare la politica agricola comune Leggi su corriere (Di domenica 8 maggio 2022) L’allarme dell’Onu: altri 47 milioni di persone presto non avranno da mangiare. In Nord Africa, Medio Oriente e Asia i paesi più dipendenti dalucraino. Migliore la situazione in Europa e Italia, ma è urgente ripensare la politica agricola comune

Advertising

matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - 70_avelino : RT @ale_dibattista: In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà https://t.c… - ftraversin : @PaoloGentiloni Della VOSTRA sconfitta. Siete sempre stati dei guerrafondai e assassini. Avete fallito molte volte… -