Fognini-Thiem, ATP Roma 2022: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 8 maggio 2022) Domani, lunedì 9 maggio, seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2022 di tennis. Si prospetta un day-2 in cui gli italiani al via non mancheranno e il pubblico del Foro Italico vorrà far sentire la propria vicinanza. A partire dalle 11.00, prenderà il via il programma e nel 4° incontro previsto sul Centrale Fabio Fognini affronterà l’austriaco Dominic Thiem non prima delle 19.00. Una sfida dal nobile passato dal momento che per motivi diversi entrambi i giocatori sono lontani dalla loro miglior versione: il ligure comincia ad accusare il peso dell’età agonistica, mentre Thiem fatica a ritrovare il suo tennis dopo i tanti infortuni. Se si guarda allo storico, l’austriaco guida 3-1, con l’ultima vittoria ottenuta a Madrid nel 2019. Tuttavia, l’unico successo di Fognini è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Domani, lunedì 9 maggio, seconda giornata degli Internazionali d’Italiadi tennis. Si prospetta un day-2 in cui gli italiani al via non mancheranno e il pubblico del Foro Italico vorrà far sentire la propria vicinanza. A partire dalle 11.00, prenderà il via ile nel 4° incontro previsto sul Centrale Fabioaffronterà l’austriaco Dominicnon prima delle 19.00. Una sfida dal nobile passato dal momento che per motivi diversi entrambi i giocatori sono lontani dalla loro miglior versione: il ligure comincia ad accusare il peso dell’età agonistica, mentrefatica a ritrovare il suo tennis dopo i tanti infortuni. Se si guarda allo storico, l’austriaco guida 3-1, con l’ultima vittoria ottenuta a Madrid nel 2019. Tuttavia, l’unico successo diè stato ...

