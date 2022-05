Festa della Mamma | fiori il regalo più gettonato

(Di domenica 8 maggio 2022) Stravincono inelle scelte diper lache si celebra oggi in tutta Italia. Più di un italiano su due (54%) sceglie un omaggio floreale o una pianta, mentre solo una minoranza si orienta su altro: – cioccolatini e dolciumi (6%); – gioielli (4%) – capi di abbigliamento (2%). La crisi, però, si fa sentire perché il 34% degli interpellati dichiara di non regalare nulla. Tra i regali più gettonati, fanno sapere le imprese del settore, prevalgono i lilium, le azalee, le begonie e i gerani, oltre alle immancabili rose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

