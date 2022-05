Fedez e il ' primo crush' di Vittoria | «Ha una cotta per Luis Sal» Cosa fa la bimba quando lo vede VIDEO

Advertising

Fedez : Buon primo Maggio e buon concertone a tutti ?? - marienrosario : RT @smarginandomi: stiamo assistendo al primo amore di vittoria lucia ferragni ed è la cosa più dolce al mondo - leggoit : #fedez e il 'primo crush' di Vittoria: «Ha una cotta per #luissal». Cosa fa la bimba quando lo vede VIDEO - kscarlett22_ : RT @smarginandomi: stiamo assistendo al primo amore di vittoria lucia ferragni ed è la cosa più dolce al mondo - smarginandomi : stiamo assistendo al primo amore di vittoria lucia ferragni ed è la cosa più dolce al mondo -

... che domenica sera era sul palco del Concertone delMaggio a San Giovanni, passando per gli ... Rimanendo sul tema, nel 2018 catturarono l'attenzione, Stefano Accorsi ed Edoardo Leo , sugli ...Con lei non ci sono infatti soloe i figli Leone e Vittoria, ma anche la sorella Valentina e ... insieme alla sorella Francesca (in dolce attesa del suofiglio), oltre ai cognati di Chiara, ...Chiara Ferragni festeggia i 35 anni: eccola mentre spegne le candeline sulla tortaChiara Ferragni ha celebrato il suo 35esimo compleanno vicino Palermo con un evento extra ...Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare in grande i suoi primi 35 anni. Così, su un volo privato, ha portato a Palermo gli amici più cari. Con i quali ha festeggiato di giorno e anche di notte. Con u ...