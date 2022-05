F1, quando la prossima gara? GP Spagna 2022: programma, date, orari, tv (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la novità rappresentata dal Gran Premio di Miami, la Formula Uno farà il proprio ritorno in Europa, seppur dopo una settimana di pausa. Domenica prossima infatti non si corre, ma nel weekend del 20, 21 e 22 maggio è previsto uno degli appuntamenti più pregnanti dell’intera stagione, ovverosia il Gran Premio di Spagna. Perché questa tappa è ritenuta fondamentale? Semplice. L’autodromo di Montmelò è considerato la cartina tornasole del reale valore delle monoposto, essendo un tracciato privo di particolari criticità, ma al tempo stesso completo in ogni aspetto. Dunque, a meno che non faccia la sua comparsa la pioggia (evento storicamente piuttosto raro), la sera di domenica 22 maggio avremo un’idea concreta su chi, tra la Ferrari e la Red Bull abbia per davvero la vettura più forte. Non a caso dal 2014 al 2021 ha quasi sempre vinto la Mercedes, ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la novità rappresentata dal Gran Premio di Miami, la Formula Uno farà il proprio ritorno in Europa, seppur dopo una settimana di pausa. Domenicainfatti non si corre, ma nel weekend del 20, 21 e 22 maggio è previsto uno degli appuntamenti più pregnanti dell’intera stagione, ovverosia il Gran Premio di. Perché questa tappa è ritenuta fondamentale? Semplice. L’autodromo di Montmelò è considerato la cartina tornasole del reale valore delle monoposto, essendo un tracciato privo di particolari criticità, ma al tempo stesso completo in ogni aspetto. Dunque, a meno che non faccia la sua comparsa la pioggia (evento storicamente piuttosto raro), la sera di domenica 22 maggio avremo un’idea concreta su chi, tra la Ferrari e la Red Bull abbia per davvero la vettura più forte. Non a caso dal 2014 al 2021 ha quasi sempre vinto la Mercedes, ...

ShinjiVichingo : @sarastired__ Sai quando? LA PROSSIMA VOLTA - amici_daniela : @Ele_ama85 @ParcodiGiacomo @InMonsterland sacrosanto quello che hai scritto. e quando ci sara´la prossima emergenza… - barbara75ferre : RT @MatteoPrevitera: Quando a #Genova stoppano le macchine noi ci riappropriamo delle strade come le lumachine dopo la pioggia. E da lì ved… - swamilee : RT @MatteoPrevitera: Quando a #Genova stoppano le macchine noi ci riappropriamo delle strade come le lumachine dopo la pioggia. E da lì ved… - grizzoschettino : RT @MatteoPrevitera: Quando a #Genova stoppano le macchine noi ci riappropriamo delle strade come le lumachine dopo la pioggia. E da lì ved… -