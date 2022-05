Duran Duran: sono tornati e sono più belli di prima | O quasi (Di domenica 8 maggio 2022) Anche oggi, nel 2022 e quindi a oltre 40 anni dalla loro formazione, continuano a voler sorprendere con un look da ragazzini Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 hanno fatto furore. Oggi sono un po’ attempati, ma, non per questo, hanno perso la voglia di fare musica, di divertirsi e far divertire. Stiamo parlando dei Duran Duran. Che ne pensate del loro ritorno? Lo apprezzate o hanno fatto il loro tempo? I Duran Duran (web source) newstv.itI Duran Duran sono un gruppo musicale new wave e synth pop britannico, formatosi a Birmingham nel 1978. Il gruppo è stato creato da John Taylor, insieme a Nick Rhodes. In seguito, il ... Leggi su newstv (Di domenica 8 maggio 2022) Anche oggi, nel 2022 e quindi a oltre 40 anni dalla loro formazione, continuano a voler sorprendere con un look da ragazzini Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 hanno fatto furore. Oggiun po’ attempati, ma, non per questo, hanno perso la voglia di fare musica, di divertirsi e far divertire. Stiamo parlando dei. Che ne pensate del loro ritorno? Lo apprezzate o hanno fatto il loro tempo? I(web source) newstv.itIun gruppo musicale new wave e synth pop britannico, formatosi a Birmingham nel 1978. Il gruppo è stato creato da John Taylor, insieme a Nick Rhodes. In seguito, il ...

Advertising

BotDuran : RT @teddybeatlesday: dopo la cover di ieri di alex urge una bella rispolverata della discografia dei duran duran, probabilmente l'unica cos… - teddybeatlesday : dopo la cover di ieri di alex urge una bella rispolverata della discografia dei duran duran, probabilmente l'unica… - Musicmyfstlove : RT @blackma41625250: La famosa esibizione ignota in inglese che è solamente un capolavoro come Ordinary World dei Duran Duran, che Alex por… - BotDuran : RT @radiokemonia: Stai ascoltando: Duran Duran-Girls on Film La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Duran Duran-Girls on Film La musica anni 80 solo su -