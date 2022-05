Dongo, estrema destra sul Lago di Como per commemorare i repubblichini. Il grido del “presente” sovrastato dai fischi del presidio Anpi (Di domenica 8 maggio 2022) Alcuni militanti di estrema destra si sono riuniti anche quest’anno a Dongo, sul Lago di Como, per ricordare con una breve cerimonia la fucilazione di Mussolini e dei gerarchi fascisti, avvenuta dopo la liberazione del 25 aprile 1945. Dopo aver legato delle rose rosse con un nastro tricolore alla ringhiera del lungoLago, i militanti hanno gridato il “presente” battendo il pugno chiuso sul petto. Poco distante, in Piazza Paracchini, l’Anpi ha organizzato un presidio in contemporanea per contestare la cerimonia e la decisione di autorizzarla. Alcuni manifestanti si sono staccati successivamente dal presidio ed espresso con vivacità il loro disappunto. Le forze dell’ordine si sono schierate per creare un cordone divisorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Alcuni militanti disi sono riuniti anche quest’anno a, suldi, per ricordare con una breve cerimonia la fucilazione di Mussolini e dei gerarchi fascisti, avvenuta dopo la liberazione del 25 aprile 1945. Dopo aver legato delle rose rosse con un nastro tricolore alla ringhiera del lungo, i militanti hanno gridato il “” battendo il pugno chiuso sul petto. Poco distante, in Piazza Paracchini, l’ha organizzato unin contemporanea per contestare la cerimonia e la decisione di autorizzarla. Alcuni manifestanti si sono staccati successivamente daled espresso con vivacità il loro disappunto. Le forze dell’ordine si sono schierate per creare un cordone divisorio ...

Advertising

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Tra le parole del sindaco di #Rieti, il raduno di #Dongo e la manifestazione dell'estrema destra a #Verona (tutto ciò a p… - xiana44698880 : RT @localteamtv: L'ANPI ha organizzato un presidio per contestare la cerimonia organizzata dall'estrema destra a Dongo in memoria della fuc… - CinziaSally : RT @localteamtv: L'ANPI ha organizzato un presidio per contestare la cerimonia organizzata dall'estrema destra a Dongo in memoria della fuc… - localteamtv : L'ANPI ha organizzato un presidio per contestare la cerimonia organizzata dall'estrema destra a Dongo in memoria de… - patridec : RT @ProfCampagna: Tra le parole del sindaco di #Rieti, il raduno di #Dongo e la manifestazione dell'estrema destra a #Verona (tutto ciò a p… -