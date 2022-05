De Benedetti e la frase choc su Zelensky: "Resistere? Un danno...". Poi le bordate alla Nato e Biden: "Sarà un disastro..." (Di domenica 8 maggio 2022) Carlo De Benedetti mette nel mirino Biden. Secondo l'Ingegnere, l'Europa non deve fare la guerra a Putin e dunque non deve seguire le indicazioni che arrivano da Washington. In un'intervista al Corriere della Sera, De Benedetti si smarca dal fronte Occidentale che vuole muovere guerra contro Putin, direttamente o indirettamente. E così l'imprenditore spiega qual è la sua posizione: " parto da due pietre miliari. La prima: non giustifico Putin; lo detesto. Putin è un criminale e un ladro, che con altri trenta ladri ha rubato la Russia ai russi. La seconda: sono e sarò eternamente grato agli angloamericani per averci liberati dal nazifascismo. Ma oggi noi europei non abbiamo alcun interesse a fare la guerra a Putin". Poi arriva la bordata per Washington e Londra: "La colpa è di Putin. Ma gli interessi degli Stati Uniti d'America ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Carlo Demette nel mirino. Secondo l'Ingegnere, l'Europa non deve fare la guerra a Putin e dunque non deve seguire le indicazioni che arrivano da Washington. In un'intervista al Corriere della Sera, Desi smarca dal fronte Occidentale che vuole muovere guerra contro Putin, direttamente o indirettamente. E così l'imprenditore spiega qual è la sua posizione: " parto da due pietre miliari. La prima: non giustifico Putin; lo detesto. Putin è un criminale e un ladro, che con altri trenta ladri ha rubato la Russia ai russi. La seconda: sono e sarò eternamente grato agli angloamericani per averci liberati dal nazifascismo. Ma oggi noi europei non abbiamo alcun interesse a fare la guerra a Putin". Poi arriva la bordata per Washington e Londra: "La colpa è di Putin. Ma gli interessi degli Stati Uniti d'America ...

