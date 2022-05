Atalanta, serve un colpo da trasferta: può essere l’ultimo treno dell’Europa (Di domenica 8 maggio 2022) Tre punti per tenere vivo l’obiettivo Europa, tre giornate per sapere se sarà solo un braccio di ferro con la Fiorentina o anche con le romane. E soprattutto per capire quanto ancora può dare l‘Atalanta a questo campionato: le energie non sono molte a questo punto e ogni avversario diventa un ostacolo molto difficile, però è una Dea che non si arrende mai. Oggi (inizio ore 12,30 Stadio Picco) sapremo anche quale Atalanta si presenterà, su un campo dove i Gaspboys si sono misurati solo una volta in Serie A, nella scorsa stagione e finì 0-0. I dubbi della vigilia sono più di uno: la società non ha diramato l’elenco dei convocati, nemmeno il notiziario di giornata prima della partenza per la Liguria. Sembra in forte dubbio Zapata, che si è allenato a parte per tutta la settimana per problemi muscolari, incerta anche la presenza di Scalvini mentre su ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022) Tre punti per tenere vivo l’obiettivo Europa, tre giornate per sapere se sarà solo un braccio di ferro con la Fiorentina o anche con le romane. E soprattutto per capire quanto ancora può dare l‘a questo campionato: le energie non sono molte a questo punto e ogni avversario diventa un ostacolo molto difficile, però è una Dea che non si arrende mai. Oggi (inizio ore 12,30 Stadio Picco) sapremo anche qualesi presenterà, su un campo dove i Gaspboys si sono misurati solo una volta in Serie A, nella scorsa stagione e finì 0-0. I dubbi della vigilia sono più di uno: la società non ha diramato l’elenco dei convocati, nemmeno il notiziario di giornata prima della partenza per la Liguria. Sembra in forte dubbio Zapata, che si è allenato a parte per tutta la settimana per problemi muscolari, incerta anche la presenza di Scalvini mentre su ...

