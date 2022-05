Vanessa uccisa con un ombrello: Doina Matei è nullatenente, i 760mila euro di risarcimento li pagherà lo Stato italiano (Di sabato 7 maggio 2022) Sono passati circa 15 anni da quando Vanessa Russo , una ragazza di 22 anni, venne uccisa con un ombrello nella metropolitana di Roma da una ragazza romena, Doina Matei , poi condannata a 16 anni di ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Sono passati circa 15 anni da quandoRusso , una ragazza di 22 anni, vennecon unnella metropolitana di Roma da una ragazza romena,, poi condannata a 16 anni di ...

