Uomini e Donne | la nuova Dama racconta il dramma del tumore | “Ho dovuto lottare”

La nuova Dama di Uomini e Donne Catia Franchi ha rivelato alcuni dettagli della sua vita durante una lunga intervista. Scopriamo insieme chi è e come è arrivata in studio. Catia Franchi, sorella di Elisabetta Franchi -stilista dell'omonimo brand di moda- è entrata da poco nella famiglia di 'Uomini e Donne' ma si è fatta subito notare per il suo carattere forte ed esuberante. Entrambe le sorelle sono delle persone semplici ma ambiziose, che hanno costruito da sole il proprio futuro passo dopo passo. Catia ha 58 anni e il pubblico la sta notando perlopiù per i suoi scontri con il Cavaliere Biagio, che l'ha accusata di essere particolarmente 'viziata'. Eppure Catia nasconde dei momenti molto difficili della sua vita, dettagli che la maggior parte dei telespettatori non ...

