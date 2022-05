Tottenham, Conte in bilico: Mancini nella lista dei possibili successori (Di sabato 7 maggio 2022) Antonio Conte potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione di Premier League attualmente in corso, lasciando gli Spurs dopo un’esperienza di appena sei mesi. Detentore dello Scudetto in Serie A con l’Inter, il tecnico italiano, ex commissario tecnico dell’Italia inoltre, sembrerebbe il maggior indiziato per sostituire Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain. Il rapporto tra Conte e il Tottenham non appare inoltre idilliaco, considerando alcune incomprensioni con il presidente Levy; ragion per cui è credibile pensare a un addio effettivo di Conte, con la squadra di Londra tra le mani di un altro tecnico. Considerando le recenti indiscrezioni del ‘Telegraph’, Roberto Mancini è tra i più interessanti nel panorama internazionale per quanto concerne le idee ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Antoniopotrebbe lasciare ilal termine della stagione di Premier League attualmente in corso, lasciando gli Spurs dopo un’esperienza di appena sei mesi. Detentore dello Scudetto in Serie A con l’Inter, il tecnico italiano, ex commissario tecnico dell’Italia inoltre, sembrerebbe il maggior indiziato per sostituire Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain. Il rapporto trae ilnon appare inoltre idilliaco, considerando alcune incomprensioni con il presidente Levy; ragion per cui è credibile pensare a un addio effettivo di, con la squadra di Londra tra le mani di un altro tecnico. Considerando le recenti indiscrezioni del ‘Telegraph’, Robertoè tra i più interessanti nel panorama internazionale per quanto concerne le idee ...

