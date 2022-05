Serale di Amici, la finale è rimandata: perché salta e quando va in onda (Di sabato 7 maggio 2022) Seguendo la programmazione di Amici di Maria De Filippi, la finale del talent show sarebbe dovuta andare in onda sabato 14 maggio su Canale 5, ma così non sarà. La programmazione infatti è stata cambiata e l’attesissima finale non andrà in onda il giorno in cui era prevista, e questo per non far fronte a un altro show televisivo che occuperà il sabato sera. Serale di Amici, perché la finale è rimandata C’è una grandissima attesa per la finale del talent show più amato dagli italiani, Amici di Maria De Filippi. Stasera 7 maggio 2022 andrà in onda la penultima puntata che decreterà quali sono i cinque allievi che si aggiudicheranno un posto nella bramata serata ... Leggi su dilei (Di sabato 7 maggio 2022) Seguendo la programmazione didi Maria De Filippi, ladel talent show sarebbe dovuta andare insabato 14 maggio su Canale 5, ma così non sarà. La programmazione infatti è stata cambiata e l’attesissimanon andrà inil giorno in cui era prevista, e questo per non far fronte a un altro show televisivo che occuperà il sabato sera.dilaC’è una grandissima attesa per ladel talent show più amato dagli italiani,di Maria De Filippi. Stasera 7 maggio 2022 andrà inla penultima puntata che decreterà quali sono i cinque allievi che si aggiudicheranno un posto nella bramata serata ...

