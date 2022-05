Roma. ‘Passo prima io’: litigano per la viabilità e prendono a martellate un 24enne (Di sabato 7 maggio 2022) Ancora una lite per la viabilità finita in una rissa con feriti. O meglio, con un malcapitato che le prende. Dopo la rissa in strada di tre settimane fa, con il 59enne pestato a sangue dopo una futile discussione tra automobilisti, ecco la scena che si ripete. Teatro è sempre Roma, ma stavolta ci troviamo in via Prenestina all’altezza del civico 931. Il fatto è successo la scorsa mattina, nel corso di una lite animata scoppiata per motivi di viabilità. Quello che poteva concludersi con un semplice chiarimento, è invece degenerato. Due uomini, di 51 e 37 anni, sono scesi dalla loro auto e hanno malmenato e colpito con un martello il loro rivale, un 24enne del Senegal. Gli automobilisti e i passanti, nel vedere la scena, hanno immediatamente contattato il NUE 112, dove sono arrivate diverse segnalazioni. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Ancora una lite per lafinita in una rissa con feriti. O meglio, con un malcapitato che le prende. Dopo la rissa in strada di tre settimane fa, con il 59enne pestato a sangue dopo una futile discussione tra automobilisti, ecco la scena che si ripete. Teatro è sempre, ma stavolta ci troviamo in via Prenestina all’altezza del civico 931. Il fatto è successo la scorsa mattina, nel corso di una lite animata scoppiata per motivi di. Quello che poteva concludersi con un semplice chiarimento, è invece degenerato. Due uomini, di 51 e 37 anni, sono scesi dalla loro auto e hanno malmenato e colpito con un martello il loro rivale, undel Senegal. Gli automobilisti e i passanti, nel vedere la scena, hanno immediatamente contattato il NUE 112, dove sono arrivate diverse segnalazioni. Sul posto sono ...

