RAIMONDO VIANELLO | IL RICORDO TV IN OCCASIONE DEI 100 ANNI DALLA NASCITA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 7 maggio 2022) Il 7 maggio di 100fa nascevae la Rai lo ricorda con un’ampia programmazione. Attore, conduttore e sceneggiatore, ha saputo spaziaretelevisione al cinema al teatro, creando sodalizi artistici di successo, come quello con la moglie Sandra Mondaini, durato oltre mezzo secolo. Indei 100, la Rai rende omaggio al grande artista con una programmazione dedicata. Si è cominciato ieri, su Rai 2, con undurante la trasmissione “I Fatti Vostri”. Sabato 7 maggio, invece,sarà al centro di spazi di approfondimento nei programmi di Rai 1 “Unomattina in Famiglia” alle 9.00 e “Dedicato” alle 14.00, mentre in terza serata a “Sottovoce” verrà riproposta una ...