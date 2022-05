Raimondo Vianello | dal sodalizio con Tognazzi | a Sandra Mondaini e al calcio La finezza del suo umorismo lo ha sempre contraddistinto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022) Ogni estate, quando Rai uno trasmette il suo celebre e amatissimo Techetechetecheté, mi capita di fare un’osservazione che forse molti non condividono. Di fronte alle diffuse esclamazioni di ammirazione e rimpianto per la bellezza dei programmi di intrattenimento di un tempo, di quei varietà in bianco e nero in cui i comici facevano ridere senza volgarità anzi con grande eleganza, a me pare che non sia proprio così. Mi spiego: la bellezza, la qualità televisiva, l’eleganza ci sono, ma riguardano altri aspetti che sarebbe troppo lungo analizzare qui. La comicità invece è molto modesta: anche i comici più famosi e rimpianti (non faccio nomi) offrivano sketch e monologhi puerili, pacchianotti, imbarazzanti tanto che, lungi dall’essere ancora gradevoli, spesso ci si chiede chi potessero far ridere all’epoca. C’è però un’eccezione: questa atmosfera un po’ deprimente scompare ...