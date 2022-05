Patto Coldiretti Fvg – Federcaccia Fvg per contenere i danni da fauna selvatica

(Di sabato 7 maggio 2022) Un accordo in dieci punti mirato al contenimento deida, a partire da quelli provocati dai cinghiali, una criticità più volte segnalata dal mondo agricolo.del Friuli Venezia Giulia si alleano per favorire azioni comuni contro i 20mila esemplari liberi di circolare nelle campagne e nelle aree urbane: animali che danneggiano le colture e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Nella sala Valduga della Camera di commercio di Pn-Ud, il delegato confederale Giovanni Benedetti e il presidente diFvg Paolo Viezzi hanno siglato un’intesa fondata sullo storico rapporto tra agricoltura e caccia. L’ambito, si legge in premessa, è quello della «gestione del territorio rurale, con i conseguenti benefici per l’attività venatoria e ...

Il Messaggero Veneto

