Patric | «Un gol pesantissimo | che emozione il primo in Serie A!»

Per i microfoni di Lazio Style Channel, Patric ha commentato la vittoria dell'Olimpico contro la Sampdoria: le sue parole Al termine di Lazio–Sampdoria, Patric è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per commentare la vittoria. Ecco le sue parole: primo GOL – «Un'emozione incredibile, l'aspettavo da tanto. Nella mia carriera non ho mai fatto tanti gol, perchè faccio tutt'altro, ma questo è pesante e mi fa anche più piacere. La Sampdoria si sta giocando la salvezza, la squadra è stata molto lucida nei 90 minuti. Ho trovato fiducia e continuità, mi sento bene e spero di continuare così. Dedico il gol a chi mi è stato sempre accanto, anche nei momenti difficili». GARA – «Nel secondo tempo loro dovevano aprirsi perchè noi avevamo segnato nel primo, abbiamo avuto uno dei migliori approcci ...

